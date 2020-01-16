تعديل مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا و«مونديال 2022»

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«كاف» يحدد موعد انطلاق تصفيات كأس العالم 2022

كأس العالم

المصريون

امم افريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديل مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2021 المقرر استضافتها بالكاميرون، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

قرر المكتب التنفيذى للكاف استبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري.

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مجموعة تضم كينيا، جزر القمر وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهي مرحلة التصفيات في شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر.

جاءت المواعيد الجديدة لتصفيات نهائيات أمم أفريقيا  

- الجولة الثالثة والرابعة من 23 إلى 31 مارس  "مصر سوف تواجه توجو فى الجولة الثالثة والرابعة"

- الجولة الخامسة من 1 إلى 9 يونيو

-الجولة السادسة  31 أغسطس إلى 8 سبتمبر

 بينما جاءت المواعيد الجديدة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022

- الجولة الأولى من 5 إلى 13 أكتوبر

- الجولة الثانية من 9 إلى 17 نوفمبر

- الجولة الثالثة والرابعة من 22 إلى 30 مارس 2021

- الجولة الخامسة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر

- الجولة السادسة من 4 إلى 12 أكتوبر

- المرحلة الأخيرة 8 إلى 16 نوفمبر

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