إيران مطالبة بتعويض لأسر ضحايا الطائرة الإيرانية

طالبت حكومات الدول التي ينتمي إليها ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، تعويضا لعائلات الضحايا، من إيران.

وأصدر وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وأفغانستان والسويد وأوكرانيا، بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية في ساحة الطرف الأغر.

وتوفي جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، عندما تم إسقاطها بالصواريخ الباليستية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير.

وكان من بين الضحايا 57 مواطنًا كنديًا، فضلاً عن الأوكرانيين والسويديين والأفغان والبريطانيين والإيرانيين.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامبين، في لندن "نحن هنا للسعي لوضع نهاية، للمحاسبة، للشفافية، وللعدالة" من أجل الضحايا.

وأضاف أن إيران قبلت المسؤولية لكن تحقيقا كاملا هو فقط ما سيكشف "السبب بالتحديد" ومن كان المسؤول.