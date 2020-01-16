» تعديلات مواعيد بعض مباريات الدوري العام

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بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية، قررت  إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت على النحو التالي:

الجولة 15:

الاسماعيلي والإنتاج الحربي: 5 مساء الخميس 30 يناير باستاد الإسماعيلية.

الاتحاد السكندري وسموحة: 7:30 مساء الخميس 30 يناير باستاد الإسكندرية.

الجولة 16:

أسوان والإسماعيلي: 2:30 بعد ظهر الاثنين 3 فبراير باستاد أسوان.

الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري: 5 مساء الاثنين 3 فبراير باستاد السلام.

كما قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير باستاد القاهرة.

فيما تقرر اقامة مباراة اف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة بعد أن خلى اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم (اف سي مصر  وبيراميدز / المصري والجونة).

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