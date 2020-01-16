الموت يفجع الفنان العالمي «ذا روك»

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محمد فضل- متابعات

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وفاة

الموت

فنان

والد

ذا روك

فجع الموت اليوم، الفنان والمصارع العالمي "دواين جونسون" المعروف بـ"ذا روك"، في والده المصارع العالمي السابق روكي جونسون عن عمر يناهز 75 عامًا.

وأعلن اتحاد المصارعة WWE رسمياً وفاة روكي من خلال بيان صحفي لها.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حقق روكي جونسون نجاحا كبيرا بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سويا أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE ، وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.

 



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