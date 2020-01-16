«بادجي» يصل القاهرة تمهيدًا للانضمام لتدريبات الأهلي

16 يناير 2020 - 08:04 م

وصل السنغالى أليو بادجى، مهاجم رابيد فيينا النمساوي والمنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلى، منذ قليل لمطار القاهرة، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ومن المنتظر أن يخضع بادجى لكشف طبى صباح غدا الجمعة، قبل الانخراط فى تدريبات الفريق، حيث ستكون بداية مشاركته فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى لجاهزية اللاعب على كافة المستويات البدنية والفنية

وأعلن الأهلي صباح اليوم عن إتمام الصفقة، على أن ينضم للتدريبات مباشرة تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وأفريقياً، ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى ما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما أن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة، بشرط الوصول لاتفاق مالى وهو ما توصل اليه امير توفيق حيث انضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار.

وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، وأكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه، وفى مقدمتها صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً ما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة، فضلاً عن مهاراته الفنية والسرعة الواضحة التى يتمّيز بها.

واستقر مسئولو الأهلي على قيد السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق الجديد، على حساب المغربى وليد أزارو، والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل، واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو أفريقياً.

ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.