«حالتهم مطينة».. الجندي يعلق على افتتاح قاعدة برنيس

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومناورات قادر 2020 بمثابة العيد للمصريين.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية dmc ، مساء الخميس، أن المناورة البحرية والجوية والبرية التي شهدناها أمس في أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وهي قاعدة برنيس، شيء يدعو للفخر.

وتابع قائلًا: «مش عارف أعداء مصر بيقولوا إيه، حالتهم النفسية مطينة، لأنهم شاهدوا القوة الحقيقية لمصر».

وأشار إلى أن القصد من إظهار السلاح هو منع العدو من الاعتداء عليك، وإظهار القوة أمر من الأمور التي تتجنب بها استخدام القوة، وذلك لإجبار عدوك وإقناعه أن يحترم نفسه.