» السودان تُعين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة

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تقدم مدير جهاز المخابرات العامة بالسودان، الفريق أول أبوبكر دمبلاب، باستقالته اليوم الخميس، للمجلس السيادي الانتقالي بالسودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن المجلس قبل استقالة دمبلاب، في اجتماعه بالقصر الجمهوري، فيما أعلن تعيين الفريق جمال عبد المجيد، رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة خلفا له.

وجاءت استقالة مدير جهاز المخابرات العامة بالسودان، بعد رفضه الهجوم على القوات المتمردة التابعة لهيئة العمليات.

ونقل الموقع الإخباري السوداني "الأحداث نيوز" عن مصدر مطلع، قوله إن دمبلاب اتفق مع الحكومة على عدم مهاجمة أفراد العمليات الذين أعلنوا تمردهم الثلاثاء، ما دفع مدير المخابرات للاستقالة بعد هجوم قوات الجيش عليهم.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إطلاق نار كثيف في موقعين عسكريين، الثلاثاء، بعدما رفض عناصر هيئة العمليات خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات، وبحسب التصريحات الرسمية، استطاعات القوات المسلحة اقتحام الموقعين وإنهاء التمرد.

الأحداث أدت إلى سقوط، 5 قتلى بينهم جنديان، وفقًا لما نقلت "فرانس برس" عن مصادر طبية، فيما تم تعليق السفر عبر مطار الخرطوم لفترة مؤقتة أمس.

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