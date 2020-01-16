أفضل 12 طريقة للتخلص من الدهون وفقدان الوزن

يطمح الكثيرون في الحصول على جسم مثالي، والتخلص من الدهون التي لا تعطيهم المظهر الذين يتمنونه، فضلاً عما تشكله من عبء متزايد على صحتهم، والأمر ليس بالمستحيل كما يظن البعض، بل هو ممكن بشرط توافر الإرادة والسعي لتحقيق ذلك بجد وإصرار.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة بأهم 12 خطوة، يقول الخبراء إنها تساعد على التخلص من دهون الجسم على النحو التالي:

1. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف

إذا كنت تريد أن تستهلك سعرات حرارية أقل ولكنك تشعر بالرضا، فأنت بحاجة إلى أن تكون ذكيًا في اختياراتك الغذائية، اختر المزيد من الأطعمة التي تمتلئ بالألياف الغنية بالبروتين، وكلاهما يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وتتمتع الحبوب الكاملة بفائدة إضافية تتمثل في منع تخزين الدهون حول المعدة، عن طريق خفض الأنسولين والكورتيزول (هرمون التوتر) داخل الجسم. كما أنها مصدر قليل الدسم للطاقة، يجعلك تشعر بالشبع طوال اليوم.

2. تناول الخضار

إضافة الفواكه والخضروات إلى النظام الغذائي يؤدي إلى فقدان سريع للوزن، مع نتائج من المرجح أن تدوم أكثر من الوجبات الغذائية.

وحثت أخصائية التغذية "ميليسا ماير" على تناول خمس وجبات من الخضروات يوميًا، في كل مرة كوب (حوالي 200 جرام) من الخضروات النيئة، أو نصف كوب (100 جرام) من الخضار المطبوخ.

وقالت دراسة أجريت عام 2017 إن اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات النباتية يعمل على تخفيض الوزن أكثر من الوجبات الغذائية التقليدية الأخرى.

3. شرب الماء

قد يبدو الأمر متناقضًا بعض الشيء، لكن أحد أفضل الطرق لفقدان وزن الماء هو شرب المزيد من الماء، لأنه إذا كنت تعاني من الجفاف المستمر، يميل جسمك إلى الاحتفاظ بمزيد من الماء في محاولة لمنع انخفاض منسوب المياه.

ويقول الخبراء إن الماء يعزز عملية "الأيض" وينظف الجسم من النفايات ويعمل كقمع للشهية.

ويمكن مراجعة لون البول كمؤشر على الترطيب، إذا كان لونه فاتحًا إلى حد ما، فأنه دلي على أن الجسم جيد الترطيب، وعندما يكون لونه أصفر داكنًا، فأنت بحاجة إلى شرب المزيد من الماء.

4. تنظيم تناول الطعام

يعمل البعض على الصيام المتقطع، فيستمر لساعات طويلة دون تناول أي شيء، لكن هذا لا يصلح للجميع، إذ من الأفضل أن تضع نفسك جدولاً لتناول وجبات صغيرة بانتظام في أوقات محددة.

5. النوم

يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على حرق زيادة الدهون في الجسم، إذ كشفت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا أن الأشخاص المحرومين من النوم، يزداد لديهم عدد السعرات الحرارية بما يقرب من 300 سعرة حرارية أكثر من الذين يحصلون على عدد ساعات كاف من النوم.

6. تناول وجبات صغيرة

تربى معظمنا داخل أسر نأكل فيها كل شيء موجود داخل الطبق، بغض النظر عن حجمها الكبير. احصل على طبق أو وعاء أصغر قليلاً، لتناول الطعام بشكل أقل.

7. وقف الكحول

الكحول يحتوي على سعرات حرارية، إذ أن كوب من النبيذ يحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية كقطعة من الشوكولاتة.

8. العامل النفسي

وتقول اختصاصي التغذية "تيري آن نانس"، إن الحياة قصيرة للغاية بحيث لا تحرم نفسك مما تريده بين الحين والآخر، ويشمل ذلك السماح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة أو البطاطس المقلية بين الحين والآخر.

9. لا تجوع نفسك

يوصي بتناول ثلاث وجبات مع وجبات خفيفة بين الوجبات، حتى تستقر مستويات السكر في الدم دون أن تشعر بالجوع.

10. عدم قضاء وقت طويل في ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن يكون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية طريقة رائعة لزيادة إنقاص الوزن فضلاً عن كونه جيدًا لياقتك العامة وصحتك العقلية. ومع ذلك، فإن فكرة أن قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية هي أفضل طريقة للوصول إلى الشكل ليست فكرة صحيحة.

يقول "تيري آن نانس": "عندما يتعلق الأمر بالتمرين، فإن الجودة تفوق الكمية. يمكنك القيام بتمرين عالي الكثافة خلال نصف ساعة، يكون أفضل بكثير من الركض لمدة ثلاث ساعات بالدراجة".

فكر في النشاط الإضافي الذي يمكنك القيام به. هل يمكنك الذهاب إلى الجمنزيوم، أم يمكنك المشي أكثر، عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني، فإن القليل منه يساعد على تحقيق الهدف.

11. ملاحظة التقدم

للحصول على نتائج، وللحفاظ على الدوافع لديك، يجب أن ترى التغييرات التي يشهدها جسمك. والملابس طريقة رائعة لرؤية التغييرات، عبر ارتداء الفستان الموجود في الدولاب، أو البنطلون الجينز القديم الذي ترغب في ارتدائه، فالملابس لا تكذب وستظهر التغيير بسرعة.

12. عدم التوتر

يمكن أن يكون للإجهاد تأثير عميق على التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء. كلما توترنا أكثر، كلما تمسك الجسم بمخزون الدهون. إذا كنت تريد التخلص من الدهون في الجسم، فأنت بحاجة إلى الاسترخاء. وسيؤدي ذلك إلى التخلص من الدهون بشكل أكبر، وتخفيف الضغط عن القناة الهضمية، والسماح للعضلات بالنمو.