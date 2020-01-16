» شرط الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي

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المصريون

الزمالك

الترجى

السوبر الافريقى

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار إدارة الأبيض بشأن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي في دولة قطر، هو قرار نهائي، لحساسية العلاقات بين مصر ودولة قطر.

وأوضح عضو الزمالك، في تصريحات إذاعية، أن الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بموقفه من خوض اللقاء، من أجل توفير الضمانات اللازمة لحماية بعثة الزمالك، خشية التعرض لأي خطر هناك.

وشدد على أن موقف الزمالك من خوض اللقاء واضح للجميع، مؤكدًا على أن الفريق على المستوى الفني جاهز لخوض اللقاء أمام خصم كبير بحجم فريق الترجي التونسي.


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