تعليق صادم من إيران بشأن الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لم يعد لديها أي التزامات بالاتفاق النووي، وأنه لا قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف خلال كلمة متلفزة، اليوم الخميس، إن الضربات الصاروخية لبلاده ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وضعت البنتاغون في حالة استنفار على مدى 24 ساعة.

وتابع روحاني أنها أرغمت الولايات المتحدة على التراجع عن تهديداتها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، الخميس.

وأشار أن الأمريكيين انتهجوا خططا سقيمة وخاطئة ضد إيران، معتبرًا أن الشعب الإيراني أصبح اليوم أكثر قوة وعزيمة في مواجهة الحظر والمؤامرات الأمريكية، على حد وصفه.

ولفت إلى أن الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، أثرت على أسواق العملات وأسعار النفط في العالم، لافتًا إلى أنها "خلفت أثارا سياسية ونفسية على صعيد المنطقة جمعاء.