في بيان رسمي.. تحذير سعودي عاجل للمصريين

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محمد فضل

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أصدرت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، بيانًا تحذيرا عاجلًا للمواطنين في مصر، بسبب ما وصفته بالإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة.

ونشرت السفارة، البيان عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قالت فيه :" سفارة المملكة في مصر تحذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة"، مضيفة أنها تنفي صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الالكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية مستخدمة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وأكد البيان أن :« السفارة شددت أن لا علاقة لها بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها».

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