» الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي بهدف منهما نتيجة لقاء الاتحاد السكندري أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب المكس، ضمن منافسات الدوري العام.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 20 نقطة ليظل في المركز الخامس، ليرفض الاتحاد الهزيمة وتبادل المراكز في الجدول مع منافسه.

وتكفل عماد السيد بتسجيل هدف التقدم لفريق بيراميدز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من ضربة ركنية حاول إبعادها بقبضة اليد لكنه وضعها في مرماه في الدقيقة 14.

وتعادل محمد أنور لفريق الاتحاد السكندري بعد لمسة من سيسيه داخل منطقة الجزاء ليحولها لاعب الاتحاد بالكعب بطريقة رائعة إلى الشباك ليتعادل للفريق السكندري في الدقيقة 51.