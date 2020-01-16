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كونتي يدعو من الجزائر إلى وقف دائم لإطلاق النار بليبيا

عرب وعالم

جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
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المصريون ووكالات

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دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الخميس، من الجزائر، إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في ليبيا، كخطوة أولى لإقامة حوار بنّاء من أجل التسوية السياسية للأزمة في البلاد.
وكان كونتي يتحدث في تصريحات عقب لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارة له إلى البلاد، دامت يوما واحدا، لبحث الملف الليبي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ولفت كونتي، أن بلاده والجزائر، "تعملان سويا تحسبا للمؤتمر الدولي حول ليبيا، المقرر الأحد القادم، ببرلين، وتسعيان الى استقاء كل الفرص التي يتيحها هذا المسار من أجل حل سلمي وسياسي لهذه الأزمة".
وأضاف أن "الجزائر وإيطاليا تتقسمان رؤية ومقاربة مشتركتين فيما يخص الملف الليبي، الذي يمثل انشغالا بالنسبة لبلدينا" وأن "الوقت قد حان للحوار و للتشاور".
وأكد إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في ليبيا.
وشدد على ضرورة تحبيذ لغة الحوار من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع.
وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد المقبل، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج وخليفة حفتر، و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو.
وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. -

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