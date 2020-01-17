استمرار انخفاض سعر الدولار

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سعر الدولار

بنوك

انخاض

واصل سعر الدولار انخفاضه، خلال التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك فى مصر، وسجل فى البنك المركزى المصرى 15.76 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربى مسجلا 15.72 جنيه للشراء، 15.82جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجى مسجلا 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع

وفى البنك المركزى سجل 15.76جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.79 جنيه بانخفاض 3 قروش

 سعر الدولار فى البنك الإستثمار العربى

 15.72 جنيه للشراء

15.82 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

15.74 جنيه للشراء

15.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 15.82 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.87 جنيه بانخفاض  5 قروش

 15.97 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.97 جنيه بانخفاض 5 قروش


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