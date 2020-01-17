بعد حكمة لقمان.. أبو تريكة يغرد للإمام الشافعي

عبد القادر وحيد
يعتاد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة مشاركة متابعيه علي تويتر بحكمة أسبوعية ، حيث غرد في حكمة اليوم بقول مأثور عن الإمام الشافعي.
وكتب أبو تريكة على حسابه في تويتر :" قال الشافعي - رحمه الله -: "ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحُك فالْزمْه".
وحظيت تدوينة أبو تريكة بتفاعل واسع من محبيه، حيث غرد أحدهم : " عم الناس ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرجعك بالف سلامة يارب يا انضف شخصية في مصر".
وعلق آخر :" والله اني لاتوق لزامك لأنك انت نعم الصديق الصالح .. إني أحبك في الله ياميجيكو".
وكان أبو تريكة قد غرد الجمعة الماضية بحكمة مأثورة عن لقمان الحكم قائلا:" فإن الله يُحيي القلوب الميّتة بالعِلم، كمـا يُحيي الأرض بوابل المطر".
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