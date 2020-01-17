  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد سعفان

«القوى العاملة» تزف خبرًا سار للعاملين بالقطاع الخاص

مظاهرات لبنان

ملثمون يحطمون واجهات البنوك وماكينات الصراف الآلي في" الحمرا"

السد القطرى فى مواجهة "نارية" مع الأهلى الإماراتى بآسيا

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأميرة بديعة

ماذا قال الملك سعود عندما لجأت إليه أميرة ناجية من مذبحة الرحاب

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير

الجندي

الجندي: منقدرش نقول طبيبات المنيا "شهيدات"

على الهواء مباشرة.. روحاني ينتقد خامنئي والحرس الثوري

على الهواء مباشرة.. روحاني ينتقد خامنئي والحرس الثوري

فرنسا

فرنسا تعلن نشر قوات لها في الخليج

محمد أبو تريكة

بعد حكمة لقمان.. أبو تريكة يغرد للإمام الشافعي

«الحركة الإسلامية بفلسطين»: أطراف فلسطينية وافقت على تقسيم «الأقصي»

بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصي

بعد حكمة لقمان.. أبو تريكة يغرد للإمام الشافعي

الرياضة

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أبو تريكة يغرد بـ " حكمة لقمان"

#

أبو تريكة: قُتل السفاح علي أيادي الشيطان

#

تعليق لا يصدق من أبو تريكة على هدف صلاح العالمي

#

تعرف على رسالة أبو تريكة لرجال المنتخب الأوليمبي بعد التتويج

ابو تريكة

الامام الشافعى

لقمان

يعتاد  لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة مشاركة  متابعيه علي تويتر بحكمة أسبوعية ، حيث غرد في حكمة اليوم بقول مأثور عن الإمام الشافعي.

وكتب أبو تريكة على حسابه في تويتر :"  قال الشافعي - رحمه الله -: "ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحُك فالْزمْه".

وحظيت تدوينة أبو تريكة بتفاعل واسع من محبيه، حيث غرد أحدهم : " عم الناس ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرجعك بالف سلامة يارب يا انضف شخصية في مصر".

وعلق آخر :" والله اني لاتوق لزامك لأنك انت نعم الصديق الصالح .. إني أحبك في الله ياميجيكو".

وكان أبو تريكة قد غرد الجمعة الماضية  بحكمة مأثورة عن لقمان  الحكم قائلا:" فإن الله يُحيي القلوب الميّتة بالعِلم، كمـا يُحيي الأرض بوابل المطر".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل عمومية "الجبلاية" لتعديل اللائحة
» بالفيديو.. أول تصوير جوي لكباري مصر الجديدة
» قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
» محافظ كفر الشيخ: المحافظة تنتج 32 بالمائة من إنتاج الأرز
» أول تعليق لـ"ترامب" على محاكمته بـ"الشيوخ" الأمريكي
» شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها
» عيار 21 يسجل 683 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب
» صورة مؤثرة لـ«ماجدة» قبل وفاتها.. لن تعرفها
» الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز
» شرط الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي
» السودان تُعين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة