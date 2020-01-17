على الهواء مباشرة.. روحاني ينتقد خامنئي والحرس الثوري

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عبد القادر وحيد

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الحرس الثوري

روحاني

خامنئ

في انتقاد هو الأول بعد أزمة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني حزب خامنئي بكلمات لاذعة.

وتحدث روحاني بصراحة عن المسؤول عن أزمة البلاد الاقتصادية.

وأكد روحاني  أن أزمتنا الاقتصادية مرتبطة بسياستنا الخارجية الخاطئة.

ويعتبر هذا أشد هجوم لروحاني ضد خامنئي والحرس الثوري ، حيث يبدو أن هناك شيئًا ما قد يحدث قريباً داخل البيت الإيراني بعد كلمة روحاني.

كما رفض روحاني فكرة احتكار حزب دون غيره للانتخابات، منوها أنه لا يمكن لأي حزب إدارة البلاد بمفرده، في إشارة إلى حزب خامنئي الذي يسيطر على البلاد.

من ناحية أخرى اشتعلت حرب على استحياء بين الحرس الثوري وحكومة إيران بعد أزمة الطائرة الأوكرانية.

وكانت حكومة روحاني قد أعلنت سريعا عن تحمل الحرس مسؤولية إسقاط الطائرة بشكل كامل وهو ما أغضب عناصر الحرس الثوري، والذي اعترف مؤخرا بإسقاط الطائرة بعد محاولة إنكار.


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روحاني يتحدث هنا بصراحة عن من المسؤول عن أزمة البلاد الإقتصادية ويقول بأن أزمتنا الإقتصادية مرتبطة بسياستنا الخارجية الخاطئة .. يعتبر هذا أشد هجوم لروحاني ضد خامنئي والحرس الثوري ، يبدو هناك شيئًا ما قد يحدث قريباً داخل البيت الإيراني بعد كلمة روحاني ، غداً سيخطب خامنئي ايضاً.! pic.twitter.com/FOi2izLMBP

— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 16, 2020

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