الجندي: منقدرش نقول طبيبات المنيا "شهيدات"

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آخر ما كتبته طبيبة المنيا على "فيس بوك" قبل الحادث المروع

الصحة

خالد الجندي

دي إم سي

طبيبات المنيا

نعي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، طبيبات المنيا ، اللاتي لقين  مصرعهن أثر الحادث المأسوي على الطريق القريب من مدينة 15 مايو،قائلا :" كشيوخ لا نستطيع إطلاق عليهم صفة "الشهيدات" لأنها أمور غيبية تتعلق بالله عز وجل.

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس،بأننا لا نستطيع أن نصنف الناس ونحكم لهم بدخول الجنة والنار".

وتابع :" في حالة وفاة شخص ما الأفضل أن يدعي الإنسان له بالصلاح والتقوى بعيدًا عن تصنيفه بأنه شهيد أو الحكم عليه بالخطأ بأنه في الجنة أو النار.

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