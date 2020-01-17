  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جودة عبد الخالق: أتوقع ثورة غضب

قصة حب جريئة يرويها وزير سابق علي الهواء

محمد سعفان

«القوى العاملة» تزف خبرًا سار للعاملين بالقطاع الخاص

مظاهرات لبنان

ملثمون يحطمون واجهات البنوك وماكينات الصراف الآلي في" الحمرا"

السد القطرى فى مواجهة "نارية" مع الأهلى الإماراتى بآسيا

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأميرة بديعة

ماذا قال الملك سعود عندما لجأت إليه أميرة ناجية من مذبحة الرحاب

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير

الجندي

الجندي: منقدرش نقول طبيبات المنيا "شهيدات"

على الهواء مباشرة.. روحاني ينتقد خامنئي والحرس الثوري

على الهواء مباشرة.. روحاني ينتقد خامنئي والحرس الثوري

فرنسا

فرنسا تعلن نشر قوات لها في الخليج

محمد أبو تريكة

بعد حكمة لقمان.. أبو تريكة يغرد للإمام الشافعي

في أفغانستان..

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير

عرب وعالم

تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير
تغريم نائب برلماني بخروف بعد صفعه لوزير
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إجراءات حازمة من برلمانيين جزائريين بعد تصريحات نائب فرنسي

#

برلماني يقدم بيانا عاجلا لوزير الإسكان بخصوص قرى الصف

#

"السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات

#

«شوبير» يُكذب «صلاح»: «معسكر المنتخب كان منضبطًا»

أفغانستان

برلماني

صفع وزير

مجلس عشائري

في مجلس لقيادات عشائرية في أفغانستان قرر تغريم نائب برلماني سابق ، بعد صفعه لوزير أفغاني.

وقرر المجلس العشائري تغريم النائب بـ  300 ألف دولار ورأس غنم تم تقديمهم للوزير تعويضا له عن الصفعة.

يذكر أن عبد الحكيم منيب وزير الحج والشؤون الدينية في أفغاستان اتهم في سبتمبر الماضي النائب السابق الملا تاراخيل محمدي بسبه والاعتداء عليه، داخل مسجد القصر الرئاسي، حيث كانا يؤديان صلاة الجمعة.

وبعد عرض الحكم على الوزير والنائب وافق الطرفان على التسوية بقبول القرار العشائري.

 ولم يأخذ الوزير إلا جزءا صغيرا من المال من النائب البرلماني، مقابل أن يوجهها في أعمال خيرية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل عمومية "الجبلاية" لتعديل اللائحة
» بالفيديو.. أول تصوير جوي لكباري مصر الجديدة
» قرار هام من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
» محافظ كفر الشيخ: المحافظة تنتج 32 بالمائة من إنتاج الأرز
» أول تعليق لـ"ترامب" على محاكمته بـ"الشيوخ" الأمريكي
» شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها
» عيار 21 يسجل 683 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب
» صورة مؤثرة لـ«ماجدة» قبل وفاتها.. لن تعرفها
» الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع بيراميدز
» شرط الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي
» السودان تُعين مديرًا جديدًا لجهاز المخابرات العامة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة