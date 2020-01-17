أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها مباراة السد والدحيل، في نهائي كأس قطر.
ويستعرض "المصريون" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها :-
كأس خادم الحرمين الشريفين:
العدالة - النصر، الخامسة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الدوري الإسباني:
ليجانيس - خيتافي، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الألماني:
شالكه - بوروسيا مونشنجلادباخ، العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورت 5.
نهائي كأس قطر:
الدحيل – السد السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
ظهر12:10 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:10
عصر
15:01
مغرب
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عشاء
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