أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها مباراة السد والدحيل، في نهائي كأس قطر.

ويستعرض "المصريون" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها :-

كأس خادم الحرمين الشريفين:

العدالة - النصر، الخامسة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري الإسباني:

ليجانيس - خيتافي، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني:

شالكه - بوروسيا مونشنجلادباخ، العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورت 5.

نهائي كأس قطر:

الدحيل – السد السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

 


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