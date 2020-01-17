  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

بعد رسائل تهديد لعائلات القوات الأمريكية.. الكويت ترفع حالة التأهب

الخميني: من سقطت جنازته فهو في النار

سقط نعشه 4 مرات.. فتوى الخميني: من سقطت جنازته فهو في النار

التحرش بمذيعة

بالفيديو..التحرش بمذيعة لبنانية على الهواء

بادجى

أول ظهور لـ "بادجي" بمقر الأهلى

فريد وأم كلثوم

سر رفض أم كلثوم الغناء لـ"فريد الأطرش"

كارلوس غصن

تصريحات جديدة من دفاع"غصن" عن نيسان

التمثال

محافظة الشرقية تفجر مفاجأة بشأن تمثال رمسيس

نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة

نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة

السودان

بعد التمرد.. السودان يحل هيئة عمليات المخابرات

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: التطاول على الحاكم مخالف للدين

نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة

الحياة السياسية

نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة
نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

قطار يحطم سيارة نصف نقل بخط "القاهرة- أسوان"

#

إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

سيارة

مفتى داعش

نصف نقل

سمنة مفرطة

انتشرت عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية نقل مفتي داعش " شفاء النعمة"، المعروف بـ " أبو عبد الباري"، وذلك من خلال سيارة نصف نقل.

وكان القوات العراقية قد نقلت مفتي داعش  بعد إلقاء القبض عليه، بسبب السمنة المفرطة.

وأظهرت صورة أخرى لأبو عبد الباري، وهو جالساعلى كرسي كبير، قبل أن يداهم رجال الأمن مقر إقامته في منطقة حي المنصور.

 وكانت قوات الأمن العراقية قد ألقت أمس الخميس، القبض على مفتي داعش ، والذي كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من جوامع الموصل.

واشتهرت خطب مفتي داعش بالتحريض ضد القوات الأمنية ، حيث كان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته والدعوة للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة المدينة.

ويعتبر أبو عبد الباري من القياديين في الصف الأول في داعش ، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوي الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم.





تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 3 فنانين والنقيب شاركوا في عزاء "ماجدة"
» وفاة الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبد القادر" بعد أزمة صحية
» دراسة: تناول الشاي 3 مرات أسبوعيا يطيل العمر
» حفل ختامى غير متوقع لموسم الرياض بالسعودية
» "السكر" مثل " المخدرات" عند تناوله بهذه الطريقة
» بعد زواجه بالثالثة..سؤال جريء من إعلامية لمحمود العسيلي
» صادمة.. الشرطة البريطانية تحل لغز نفوق مئات الطيور
» في 25 يناير.. 3مليارات رحلة لأكبر هجرة بشرية في العالم
» العثور على جثة مسن في حالة تعفن بالجيزة
» بالفيديو.. مثلمون يقتحمون مدرسة ويطلقون الرصاص بعشوائية
» حريق بمسكن طبيبات مستشفى الدمرداش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة