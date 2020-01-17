تصريحات جديدة من دفاع"غصن" عن نيسان

17 يناير 2020 - 01:32 م

أكد فريق دفاع كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة نيسان الهارب، أن مجموعة" نيسان موتور كو" لم تسمح له بالحصول علي محاكمة عادلة في اليابان، وأعلن الفريق ذلك بالتزامن مع التهم الجديدة التي أحالتها بورصة طوكيو ضد غصن أمس.

وأضاف المحامون في بيان أصدره اليوم الجمعة أن شكاوي نيسان متحيزة وأن الشركة لم تسأله مطلقا فيما نسب إليه، و لم تطلب مقابلته أو جريج كيلي وهو مسئول تنفيذي آخر يواجه اتهامات بسوء السلوك المالي ولم تسعي لمعرفة الحقائق، وانتظرت شهور قبل إجراء التحقيق في أمر"غصن" كما شكا المحامون من شركة "لاثام آند واتكيز" الدولية للمحاماة التي أجرت التحقيق.

علي الجانب الآخر أكدت"نيسان" أن ما قاله المحامون صحيح لكنها نفت وجود أي تضارب في المصالح".

يذكر أن "غصن" قد فر إلي لبنان في وقت سابق من الشهر الجاري بعدإخضاعه للإقامة الجبرية في اليابان.