محافظة الشرقية تفجر مفاجأة بشأن تمثال رمسيس

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متابعات- الدويني فولي

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بعد الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور نقل تمثال رمسيس بالزقازيق بعربات "النظافة، فجرت محافظة الشرقية مفاجأة بشأن التمثال.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأمنية  بالشرقية، أنها نقلت تمثال رمسيس وهو تمثال مصنوع من مادة الجرانيت ليحاكي تمثال رمسيس الأصلي، من أمام جامعة الزقازيق لتسهيل الحركة المرورية.
وأعلن ديوان عام محافظة الشرقية خلال بيان له أن نقل التمثال جاء بهدف تسهيل الحركة المرورية خاصة في فترة الذروة ، الذي يتزامن فيه خروج الطالبات والطلاب من الجامعة والموظفين وطلاب المدارس مما يسبب ازدحام مروري.


وأضافت أن التمثال ليس أصليا، وإنما مصنوع من الجرانيت وتم وضعه أمام الجامعة قبل نحو 15 عاما، بهدف زيادة الناحية الجمالية.

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