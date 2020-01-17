بالفيديو..التحرش بمذيعة لبنانية على الهواء

17 يناير 2020 - 02:09 م

تعرضت مراسلة قناة mtv اللبنانية، لتحرش وأفعال غير مقبولة من قبل مليشيات حسن نصر الله، وذلك أثناء تغطيتها لأحداث التظاهرات في شارع الحمرا ببيروت.

مقطع فيديو وثق حالة التحرش والمضايقات التى تعرضت لها المذيعة أثناء عملها، وذلك بعدما التف حولها الشباب وحالوا التحرش بها، حتى أنها حاولت أن تتماسك ووجهت المايكرفون نحو البعض قائلة : بدكم شئ تقولوه ؟ ، ليردوا عليها أحدهم "نقدم النشرة عنها"، وغيرها من العبارات التهكمية التي تكشف عن الهمجية وسوء الأخلاق.

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