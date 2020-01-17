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بعد رسائل تهديد لعائلات القوات الأمريكية.. الكويت ترفع حالة التأهب

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بعد رسائل تهديد لعائلات القوات الأمريكية.. الكويت ترفع حالة التأهب

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وكالات- الدويني فولي

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الكويت

القوات الأمريكية

طوارئ

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن الأجهزة الأمنية رفعت حالة التأهب إلى القصوى، بعد تلقي عائلات العسكريين الأمريكيين في الكويت، رسائل تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، قال مصدر أمني رفيع المستوى ب‍وزارة الداخلية إن قطاعي أمن الحدود وخفر السواحل على أهبة الاستعداد، وتم رفع حالة الاستنفار إلى الدرجة القصوى تزامنا مع ما تشهده كل من العراق وإيران من توترات ومظاهرات.

وأضاف المصدر أن رفع القطاعين درجة الاستعداد يأتي اتساقا مع رفع جاهزية معظم الجهات العسكرية المعنية بحفظ الأمن، مشيرا إلى أن ما يدفع برفع درجة الجاهزية وقوع حالات تسلل للأراضي الكويتية.

وقال إن التعليمات الصادرة تتضمن إجراء تدريبات عملية على التصدي لأي تجاوز أمني وبالانتشار واليقظة وتفعيل المنظومة الرادارية.
وكشف المصدر عن وجود تنسيق كويتي- عراقي وكويتي- إيراني لمنع محاولات التسلل برا وبحرا، مؤكدا في الوقت ذاته أن انتشار آليات وزوارق خفر السواحل في المياه الإقليمية من شأنه أن يحبط أي محاولات لإنجاح مهمة أي متسللين.


وشدد المصدر على ضرورة يقظة الأجهزة الأمنية كافة ورجال خفر السواحل وأمن الحدود على وجه التحديد لحماية البلاد من أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن واختراق الحدود.

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