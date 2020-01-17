الموت يفجع الفنان ابراهيم فرح

غيب الموت، مساء اليوم الجمعة، الفنان ابراهيم فرح، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، أثناء تواجده بغرفة العناية المركزة.

وفي مطلع يناير الجاري، تعرض الفنان الراحل لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره لأحد الأعمال الفنية.

الأزمة الصحية دخل الراحل إثرها ابراهيم فرح، في غيبوبة لمدة 3 أيام، بينما شهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا وبالتالي قرر الأطباء خروجه من المستشفى.

والجدير بالذكر أن الفنان دخل العناية المركزة مرة أخرى، لتعرضه لوعكة صحية، أدت إلى تدهور حالته.

قد لا يخفى عن الكثيرين أن الممثل إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية.

حيث أدى مجموعة كبيرة من الأعمال منها: «شيخ العرب همام، ، حلاوة الدنيا، كفر دلهاب، الخواجة عبدالقادر».

كما شارك الراحل في الأعمال: « ، والزبيق ، واحة الغروب، حيث أبدع في مسلسل الخواجة عبدالقادر، خلال الدور المحورى الذي قام به.