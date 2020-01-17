«صلاح» يكشف سر فشله في هز شباك مانشستر يونايتد

17 يناير 2020 - 04:42 م

وجهت شبكة سكاى سبورتس سؤالاً إلى النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، عن صيامه التهديفي في مواجهات مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة الفريقين في قمة لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي، مساء الأحد المُقبل.

ورد «صلاح» ضاحكًا على سؤال الشبكة الإنجليزية قائلاً: «لأنني أكون مصابًا! فى هذه الأثناء».

وشارك محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في خمس مباريات بالبريميرليج، لكنه لم يتمكن من هز شباك خصمه في أي مناسبة.

وتابع: «أعتقد أنّ لاعبي مانشستر يونايتد يلعبون ضدي بطريقة مُختلفة عن الآخرين، يدافعون ضدي بقوة، والمباراة تكون بمثابة تحدٍ لي، لكنني سعيد بذلك، طالما أن ليفربول يحقق الفوز».