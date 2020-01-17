نائب: مصر تتمسك بالحلول السلمية في الأزمة الليبية

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البرلمان

المصريون

حسن بسيونى

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب المصرى يوم الأحد الماضى، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، تمثل رسالة تأييد ودعم مصري لقرارات وخطوات البرلمان الليبى تجاه الإعتداء التركى على الشعب الليبى والذى يمثل تدخلا غير مقبولا في الشأن الداخلى الليبى وتهديد واضح للأمن القومى العربى والمصرى.

وأضاف بسيونى في تصريح له، أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنا ليبيا داخليا فقط، بل أصبحت تداعياتها تؤثر سلبا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالطبع منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.

وتابع عضو مجلس النواب، إن التدخلات التركية في ليبيا تقف وراءها أهداف إقتصادية خبيثة وأحلام الزعامة للرئيس التركى، كما تدعمها جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تشر الفوضى بالمنطقة وتنفيذ مخطط التقسيم.


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