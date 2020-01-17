» نصائح «مانى» لمهاجم الأهلي الجديد

17 يناير 2020 - 04:58 م

وجه ساديو مانى جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي عدة نصائح إلى مواطنه آليو بادجي المنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من رابيد فينا النمساوي.

وتحدث «بادجي» عن مواطنه ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي قائلا: «ما يقدمه ماني أمر يدعو للفخر للسنغال كلها، فهو لاعب كبير ويقدم مستوى مميزا مع فريقه ومع منتخب بلاده، وتربطني به علاقة شخصية بحكم أننا نعيش في مدينة واحدة، وقابلته في المطار أكثر من مرة، وكنت دائم الاتصال به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شخص متواضع جدا، ويقدم لي النصائح بشكل مستمر، وسأخبره بأنني اخترت الاحتراف في الأهلي من بين العروض العديدة التي تلقيتها مؤخرا ».

وأضاف: «لقد قدم لي ساديو ماني العديد من النصائح من بينها، أن يكون طموحي هو الاحتراف في الدوري الإنجليزي يوما ما، وأن أقاتل في كل نادٍ ألعب له، وأستغل كل فرصة تسنح أمامي لتسجيل الأهداف، وأن أحرص دائما على تطوير مستواي؛ حتى أصل لما يؤهلني للاحتراف في الدوري الإنجليزي».