  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ساخو

سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من شقة لاعب شهير

أرشيفية

ربطته ثم مارست الجنس أمام عينيه.. اعترافات صادمة لقاتلة زوجها

حزب الله

قرار بريطاني عاجل ضد حزب الله اللبناني

محمد صلاح

«صلاح» يكشف سر فشله في هز شباك مانشستر يونايتد

السعودية

مفاجأة.. فرنسا تتحرك عسكريًا دعمًا للسعودية

بادجى

بالصور.. «بادجي» يشارك في مران الأهلي للمرة الأولى

دبي

حريق ضخم فى دبي

حادث المنيا

وفاة الطبيبة الثالثة بحادث «طبيبات المنيا» في العناية المركزة

فاتن حمامة و عمر الشريف

أسرار تنشر لأول مرة عن علاقة فاتن حمامة بـ "عمر اللشريف"

سد النهضة

مأزق "التحكيم الدولي" في أزمة سد النهضة

نصائح «مانى» لمهاجم الأهلي الجديد

الرياضة

مانى
مانى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلى يحدد موعد إعلان قميصه الجديد

المصريون

الاهلى

ليفربول

مانى

بادجي

وجه ساديو مانى جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي عدة نصائح إلى مواطنه آليو بادجي المنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي قادمًا من رابيد فينا النمساوي.

وتحدث «بادجي» عن مواطنه ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي قائلا: «ما يقدمه ماني أمر يدعو للفخر للسنغال كلها، فهو لاعب كبير ويقدم مستوى مميزا مع فريقه ومع منتخب بلاده، وتربطني به علاقة شخصية بحكم أننا نعيش في مدينة واحدة، وقابلته في المطار أكثر من مرة، وكنت دائم الاتصال به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شخص متواضع جدا، ويقدم لي النصائح بشكل مستمر، وسأخبره بأنني اخترت الاحتراف في الأهلي من بين العروض العديدة التي تلقيتها مؤخرا ».

وأضاف: «لقد قدم لي ساديو ماني العديد من النصائح من بينها، أن يكون طموحي هو الاحتراف في الدوري الإنجليزي يوما ما، وأن أقاتل في كل نادٍ ألعب له، وأستغل كل فرصة تسنح أمامي لتسجيل الأهداف، وأن أحرص دائما على تطوير مستواي؛ حتى أصل لما يؤهلني للاحتراف في الدوري الإنجليزي».


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال للأنتر
» «أزارو» يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
» "خامنئي" يلقى خطبة الجمعة باللغة العربية
» نصائح «مانى» لمهاجم الأهلي الجديد
» وفاة الطبيبة الثالثة بحادث «طبيبات المنيا» في العناية المركزة
» الغردقة.. 120 فنانا من 40 دولة في صالون مصر الدولى للفنون
» أسوان يدعم صفوفه بثلاثى الزمالك
» هل البكاء يؤلم الميت .. أزهريون يجيبون
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تلف المحاصيل الزراعية
» فايلر يطمئن على إكرامي
» " رضوى الشربيني" تبكي على الهواء.. لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:51 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة