  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ساخو

سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من شقة لاعب شهير

أرشيفية

ربطته ثم مارست الجنس أمام عينيه.. اعترافات صادمة لقاتلة زوجها

حزب الله

قرار بريطاني عاجل ضد حزب الله اللبناني

محمد صلاح

«صلاح» يكشف سر فشله في هز شباك مانشستر يونايتد

السعودية

مفاجأة.. فرنسا تتحرك عسكريًا دعمًا للسعودية

بادجى

بالصور.. «بادجي» يشارك في مران الأهلي للمرة الأولى

دبي

حريق ضخم فى دبي

حادث المنيا

وفاة الطبيبة الثالثة بحادث «طبيبات المنيا» في العناية المركزة

فاتن حمامة و عمر الشريف

أسرار تنشر لأول مرة عن علاقة فاتن حمامة بـ "عمر اللشريف"

سد النهضة

مأزق "التحكيم الدولي" في أزمة سد النهضة

قرار بريطاني عاجل ضد حزب الله اللبناني

آخر الأخبار

حزب الله
حزب الله
Advertisements

حسن علام

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل.. القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن من السفر

#

بومبيو: سنواصل استخدام كل إمكاناتنا لمواجهة حزب الله

#

بيروت.. الجيش يُفرق مسيرة درجات نارية مؤيدة لـ"حزب الله"

#

بالفيديو.. لحظة استهداف حزب الله لـ"مدرعة" إسرائيلية

حزب الله

بريطانيا

المصريون

صنفت الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، حزب الله اللبناني منظمةً إرهابية، وذلك بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي؛ ومن ثم قررت تجميد أصوله.

قالت الخزانة البريطانية إنها صنفت حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، ومن ثم فسيجري تجميد أصولها.

في السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول، بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وتصنف الولايات المتحدة أيضا حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال للأنتر
» «أزارو» يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
» "خامنئي" يلقى خطبة الجمعة باللغة العربية
» نصائح «مانى» لمهاجم الأهلي الجديد
» وفاة الطبيبة الثالثة بحادث «طبيبات المنيا» في العناية المركزة
» الغردقة.. 120 فنانا من 40 دولة في صالون مصر الدولى للفنون
» أسوان يدعم صفوفه بثلاثى الزمالك
» هل البكاء يؤلم الميت .. أزهريون يجيبون
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تلف المحاصيل الزراعية
» فايلر يطمئن على إكرامي
» " رضوى الشربيني" تبكي على الهواء.. لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:51 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة