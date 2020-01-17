» "خامنئي" يلقى خطبة الجمعة باللغة العربية

17 يناير 2020 - 05:08 م

ألقى المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، جزءًا من خطبة الجمعة اليوم باللغة العربية.

وخطبة اليوم هي الأولى لـ"خامنئي" منذ 8 سنوات، حيث تطرق فيها إلى العلاقات التي تجمع بلاده والعراق.

وجاء من الخطبة التي ألقاها: "إن مساع مغرضة هائلة بذلك لخلق نظرة سلبية بين الشعبين العراقي والإيراني وانفقت أموال ضخمة وجندت أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي والساحة العراقية شهدت ضخا إعلاميا ضخما شيطانيا ضد الشعب الإيراني، إلا أن الشهادة الكبرى (لسليماني) أفشلت كل الوساوس الخبيثة".

وتابع: "القدرة الإسلامية قدرتنا وقدرتكم تستطيع أن تتغلب على ما تحيط القوى المادية نفسها به من هيبة مادية خاضعة.. القوى الغربية بالاعتماد على العلم والتقانة والإعلام الكذاب والأساليب السياسة الماكرة استطاعت أن تهيمن على بلدان المنطقة بالتجسس والسيطرة السياسة والاقتصادية وزرع الغدة السرطانية الصهوينية في قلب بلدان غرب آسيا".

وأضاف: "بعد انتصار الثورة الإسلامية نزلت بالكيان الصهيوني ضربات أعقبها سلسلة هزائم للاستكبار".

يأتي هذا التطور بعد قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين امريكيتين في العراق (احداهماعين الأسد) ردا على مقتل سليماني في هجوم امريكي مطلع الشهر الجاري قرب مطار بغداد.