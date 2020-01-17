» «أزارو» يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

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المصريون

الاهلى

أزارو

اقترب المغربي وليد أزارو من الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تعاقد المارد الأحمر مع السنغالي أليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي، وذلك حسبما كشفت تقارير صحفية مغربية.

وذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية أن وليد أزارو أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، واقترب بقوة من صفوف نادي الاتفاق السعودي والذي يسعي للتعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النادي الأهلي، أبدت موافقة مبدئية على الاستغناء عن اللاعب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما أبدي اللاعب رغبته في الرحيل وغاب عن تدريبات الفريق.

ومن المنتظر أن يحسم النادي الأهلي مصير المغربي «أزارو» خلال الساعات القادمة.


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