سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من شقة لاعب شهير

17 يناير 2020 - 05:23 م

تعرضت شقة الفرنسي مامادو ساكو، مدافع فريق كريستال بالاس، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسرقة.

وسرق من شقة نجم ليفربول السابق الواقعة في ويمبلدون ما قيمته 500 ألف جنيه إسترليني.

ويستأجر ساكو (29 عامًا) الشقة من الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا، لاعب تشيلسي السابق، الذي تعرض للسرقة في حادث مماثل قبل ست سنوات.

وتحقق الشرطة الآن في حادث السطو. وقال ساكو: "كل شيء على ما يرام، أنا وزوجتي بخير"

ويعود الحادث إلى 27 ديسمبر عندما اقتحم اللصوص شقة ساكو في حوالي الساعة 1:30 مساءً، لكن لم يتم إبلاغ الشرطة حتى حوالي الساعة 9 مساءً.

وكان ساكو وقتها خارج المنزل حيث كان يستعد للمباراة مع ساوثامبتون في اليوم التالي، بينما كانت زوجته ماجدة، مع أطفالهما الثلاثة للاحتفال بعيد الميلاد، وفق صحيفة "ديلي ميرور".

ولم تصدر الشرطة بعد تفاصيل كاملة حول ما تم سرقته من شقة ساكو، لكن هناك تقديرات بأن قيمة الأشياء المسروقة تبلغ حوالي نصف مليون إسترليني.

ونشرت الشرطة صورة لامرأة يعتقد أنها كانت بالقرب من مكان الحادث في وقت متزامن مع واقعة السرقة.

وقال الضابط المسئول عن التحقيق في الواقعة: "من المعتقد أن اثنين مشتبه بهما نفذا عملية السطو هذه لكننا نود التحدث إلى المرأة التي نشرت صورتا، لأنها شوهدت بالقرب من المكان في يوم الحادث وقد تكون قادرة على مساعدتنا".

