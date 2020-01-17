"مدبولي" يتابع تأثيث مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية

17 يناير 2020 - 06:14 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة موقف تأثيث مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع عرض الفريق عبد المنعم التراس تقريرا شاملا حول موقف تصنيع وتوريد الأثاث المكتبى لكافة مؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من جانب الهيئة العربية للتصنيع، بالإشتراك مع الكيانات الصناعية المتميزة بالقطاع الخاص، وتناول العرض نماذج كل القطع اللازمة من الأثاث، للمكاتب، وقاعات الإجتماعات، فى ضوء التصور الذى تم وضعه، بما فى ذلك المقاييس والخامات، والمواصفات الفنية.

كما تم استعراض تقرير حول المخططات العامة للتصاميم الداخلية للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشمل أنظمة الإضاءة، التى تضمن جودة الإضاءة وترشيد الطاقة، وتصميمات المكاتب والغرف والتى تتباين من وزارة إلى أخرى على النحو الذى يضفى لكل واحدة منها خصوصية مميزة، فضلا عن اختيارت الألوان، بما يضمن بيئة عمل مريحة ومحفزة ومنتجة، ومختلف التجهيزات الأخرى والتى تحقق الأهداف الرامية لأن يكون الإنتقال إلى العاصة الجديدة مقترناً بتغيير بيئة العمل وأساليبه على نحو متطور ينعكس على الأداء الحكومى بصورة عامة.