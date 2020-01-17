» كلوب: هناك لاعب مصري أفضل من صلاح 100 مرة

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محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
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المصريون

ليفربول

صلاح

كلوب

كشف محمد زيدان نجم بروسيا دورتموند الألماني والمنتخب الوطني السابق، كواليس حديثه مع يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول.

وقال «زيدان» في مقابلة تلفزيونية: "كلوب أخبرني بأن إمكانياتي كلاعب أعلى 100 مرة من محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، لكني عانيت من قلة الاحترافية والانشغال بمشاكل أخرى خارج الملعب".

وأضاف: "محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق، لو حصل على الفرصة في أوروبا، كان سيحقق ما وصل إليه صلاح، لأنه يملك قدرات رائعة ومتميزة".

وعن غياب صلاح في حفل تسليم جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، علّق: "الشعب المصري عاطفي وكان يتمنى حضور صلاح للتواجد في الحدث الذي أقيم ببلاده ودعم زميله ماني الذي سبق أن سانده من قبل أثناء تتويجه بلقب أفضل لاعب في القارة".

وأشار إلى أنه لو مكان صلاح لاتخذ نفس القرار بعدم الحضور إلى الحفل، قائلاً: "ربما يكون بحاجة لراحة نفسية والابتعاد عن الضغوط، كريستيانو رونالدو سبق أن قاطع حفل الكرة الذهبية بعد علمه بعدم الفوز".

وأوضح أنه حضر إلى فندق الإقامة قبل سفر المنتخب لمونديال 2018، ولمس الضغوط التي تحاصر صلاح وخاصة في التقاط الصور معه.

وأكد زيدان أن الأهلي المصري فاوضه في عام 2008 عن طريق عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق، بقوله: "كان من الصعب ترك أوروبا في هذا الوقت".

زيدان تحت قيادة يورغن كلوب خاض 118 مباراة بقميص ماينز وبروسيا دورتموند، سجل 38 هدفا وصنع 14 وفاز بلقب الدوري الألماني مرتين.

وسجل زيدان 10 أهداف في 41 مباراة بقميص منتخب مصر وفاز بلقبي كأس الأمم الأفريقية 2008 و2010 تحت قيادة حسن شحاتة.


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