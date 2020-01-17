» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي

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مصطفى محمد

هشام حنفي

كشف هشام حنفي، عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، سبب رفض مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي الحالي ارتداء قميص الفارس الأحمر.

وأضاف «حنفي» من خلال تصريحات لقناة الحدث اليوم: «مصطفى محمد مهاجم مميز وينتظره مستقبل رائع، عندما كنت عضوًا في اللجنة الفنية بالنادي الأهلي تحدثت معه وكان معنا الكابتن علاء ميهوب من أجل الانضمام لفريق القلعة الحمراء».

وتابع: «مصطفى محمد وقتها كان لاعبًا في صفوف طنطا، وعقدنا اجتماع معه، اللاعب أخبرنا أنه من أبناء نادي الزمالك وبالتالي كان الأمر، أخبرني أنه شرف كبير أن يلعب للأهلي لكن اعتذر».

واختتم: «كان من العناصر المرشحة للانضمام للأهلي لكن رد اللاعب أنهى المفاوضات سريعًا».


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