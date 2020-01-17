» السد بطلًا لكأس قطر للمرة السابعة في تاريخه

17 يناير 2020 - 06:49 م

فاز فريق السد ببطولة كأس قطر، بعد الفوز على الدحيل بأربعة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية للمسابقة والتي احتضنها ملعب جاسم بن حمد.

وفاز السد باللقب للمرة السابعة في تاريخه، ليواصل تصدره كأكثر فريق فاز باللقب منذ انطلاق البطولة عام 1995، فيما خسر الدحيل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، حيث سبق له أن خاض المباراة النهائية عام 2018 وفاز على السد بنتيجة 2 - 1.

وتقدم السد منذ الدقيقة الخامسة عن طريق لاعبه الياباني نام تيهي، قبل أن يضيف بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وعاد بونجاح ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم اختتم أكرم عفيف رباعية فريقه بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 71.