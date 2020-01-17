«الغندور» يعلن حكام مباريات الغد بالدوري

أمير سعد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور اليوم الجمعة، حكام مباريات غدً السبت، لمنافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري العام.
وجاءت على النحو التالي..
إنبي ضد نادي مصر : جلال أحمد وأحمد صلاح وإيهاب فخري .. وقطب حسن حكما رابعا.
الإنتاج الحربي ضد حرس الحدود: وائل فرحان ومصطفى عبد العظيم ومحمود كير .. ومحمد الحديدي حكما رابعا.
سموحة ضد الإسماعيلي: محمد يوسف وهاني عبد الفتاح ومحمود عامر .. وأحمد علي حكما رابعا.
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