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وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

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يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات
يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات
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أحمد ديدات

يوسف ديدات

وفاة يوسف ديدات

نجل ديدات

احمد ديدات اليوم

قالت مصادر إخبارية، إن الداعية الإسلامي يوسف ديدات، نجل الداعية الراحل أحمد ديدات توفي اليوم، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في رأسه عند خروجه من محكمة في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "IOL " الإخبارية في جنوب أفريقيا عن نجله "ريس ديدات"، إن والده توفي في الساعة 2.40 مساء بالتوقيت المحلي.


وأشار إلى أن العائلة والأصدقاء كانوا بجواره لحظة الوفاة، متابعًا: "جميعنا نمتن للدعم الذي تلقيناه من الأصدقاء والمجتمع .. رحمه الله في سلام".

وكان ديدات (65 عامًا) يكافح للبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء عندما تعرض لإطلاق نار من مسلح قبل أن يلوذ بالفرار.

ولم يتم الكشف بعد عن الجاني أو الأسباب التي تقف وراء الاعتداء المسلح.


وقالت مصادر أمنية، إن ديدات وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار، ما أدى إلى إصابته في منطقة الرأس.


وذكرت أن الجاني المجهول تمكن من الفرار سيرًا على الأقدام قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظاره ويتوارى عن الأنظار. وأشارت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا جنائيًا في محاولة الاغتيال.

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