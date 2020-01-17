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مصر تسدد 44.6 مليار دولار ديونًا خارجية

الحياة السياسية

الدولار
الدولار
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الطيب حسين

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مصر

البنك المركزي

ديون

ديون مصر

سددت مصر ديونًا خارجية تبلغ قيمتها 44.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء هذا وفقما أعلن البنك المركزي المصري، موضحًا أنها سددت خلال 5 سنوات مالية، في الفترة من 2015 إلى 2019.

وقال البنك في أحدث تقرير له، إن الالتزامات الخارجية التي جرى سدادها موزعة بواقع 36.5 مليار دولار أقساطا لديون مستحقة، و8.1 مليار دولار فوائد.

وتابع أنه جرى سداد أكبر مبالغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، وسداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار في 2017، و5.085 مليار في 2016، و5.609 مليار في 2015.

وأظهر أن الدين الخارجي لمصر يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نحو 108 مليارات دولار، وبحسب خبراء ومسؤولين فإن تلك النسبة منخفضة ولا تزال في الحدود الآمنة، وفقا للمعايير الدولية.


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