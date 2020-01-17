» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها

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أرسنال

النني

اوزيل

تمنى مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي، حصول محمد النني لاعب وسط بيشكتاش والمنتخب الوطني الحالي على فرصة ثانية مع الجانرز مستقبلًا .

وقال «أوزيل» في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" في نسختها التركية، إنه أقنع المصري محمد النني بالانتقال للدوري التركي حيث أنه سيكون جيد له.

وأضاف، أن تجربة النني مع الدوري التركي ستكون جيدة، خاصة وأن الثقافة والطعام مشابهان لمصر للغاية، ولن يعاني من مشاكل على الإطلاق من أجل التأقلم.

وأتم لاعب آرسنال تصريحاته" أتمنى أن يحصل محمد النني على فرصة ثانية مع فريق آرسنال، واعتبره اخي الصغير".


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