  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حالات طلاق

«تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟

سقوط أمطار - أرشيفية

هطول أمطار ورياح باردة.. الأرصاد تحذر

يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات

وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

سليماني

إسلاميون ينعون قاسم سليماني.. غيبوبة أم سبوبة؟!

سد النهضة

بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

أقصر رجل في العالم

وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 28 عامًا

مانى وصلاح

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

رئيس المجلس السيادي السودانى

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

ساخو

سرقة 500 ألف جنيه إسترليني من شقة لاعب شهير

أرشيفية

ربطته ثم مارست الجنس أمام عينيه.. اعترافات صادمة لقاتلة زوجها

النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين

الرياضة

النصر
النصر
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس خاد الحرمين

#

النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

#

فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

#

الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر

المصريون

النصر

كأس خادم الحرمين

تأهل فريق النصر إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الصعب على العدالة بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على استاد "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" في الإحساء التعادل السلبي ثم سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51 .

ويلتقي النصر في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من المواجهة المرتقبة غدا بين الوحدة وأهلي جدة.

وكان الهلال حجز أول مقاعد المربع الذهبي أمس الخميس بالفوز على الاتفاق 2 - 1 ليلتقي في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الغد بين أبها والفتح.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قتلى في إطلاق رصاص حي على المتظاهرين بالعراق
» إيران تغازل السعودية
» أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا
» «كاف» يضع الزمالك في ورطة بسبب السوبر الإفريقي
» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها
» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي
» السد بطلًا لكأس قطر للمرة السابعة في تاريخه
» استعباد فتاة جنسيًا.. اغتصاب يومي.. حرمان من الطعام.. تهديد بالقتل
» كلوب: هناك لاعب مصري أفضل من صلاح 100 مرة
» نجم مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال للأنتر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب