هطول أمطار ورياح باردة.. الأرصاد تحذر

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حركة الملاحة

السواحل الشمالية

الفيضة الكبرى

ضربت نوة الفيضة الكبرى المدن الساحلية، اليوم الجمعة، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة مصاحبة برياح باردة على أغلب الأنحاء.

وتسببت الموجة في توقف حركة الصيد بأربعة موانئ، وسط تحذيرات من الجهات المعنية للصيادين، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ بنشر المعدات وسيارات الكسح فى الشوارع لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ.

وفي مدينة الإسكندرية اجتاحت أمطار غزيرة، وسط هبوب رياح شديدة البرودة، في نوة الفيضة الكبرى، حيث أعلنت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ القصوى، كما رفعت شركة الصرف الصحى درجة الاستعداد وانتشرت سيارات الصرف فى الشوارع لسحب المياه ومنع تراكمها.

أما كفر الشيخ فقد توقفت حركة الصيد والملاحة ببوغاز البرلس، لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وسقوط الأمطار المتوسطة على جميع مدن وقرى المحافظة.

كما شهدت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة، اليوم، في حين أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات بشان الطقس.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار سقوط الأمطار حتى الأحد المقبل، وستكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية حتى شمال الدلتا، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية، تشمل سقوط أمطار ونشاطً للرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

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