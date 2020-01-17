«نداي» حكمًا لمباراة الزمالك ومازيمبي

17 يناير 2020 - 07:52 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين السنغالي ماجيتي نداي حكمًا لمباراة الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 24 من شهر يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويعاون السنغالي ماجيتى نداي، كلًا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.

وأدار الحكم السنغالي العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصري البورسعيدي في النسخة السابقة من الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داي في البطولة السابقة للكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثانى في ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.