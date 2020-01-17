"الصحة" تزف بشرى سارة لمرضى السكر

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وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى
وزارة الصحة المواليد الوفاة الزيادة السكانية التأمين الصحى
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أحمد سالم

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وزارة الصحة

مرضى السكر

علاج للسكر

وافقت وزارة الصحة والسكان، على تداول علاج يطرح نوعيته لأول مرة في السوق المحلية المصرية، يُفيد ملايين المصريين من مرضى سكر من النوع الثاني، ويُحسن من جودة العلاج، ويقلل من عدد الأصناف العلاجية التي يتناولها المريض، ويُخفض مستويات السكر في الدم عبر الكلى وليس البنكرياس.

وقال أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد، الدكتور شريف حافظ، إن هذا الدواء يُعد طفرة صحية هامة في مجال أدوية السكر في مصر، حيث أن توفره للمريض قد ساعد في تقليل عدد الأقراص والأدوية التي يحصل عليها، بنفس المفعول، مما يُقلل من تكلفة العلاج، ويعطى أعلى كفاءة صحية ممكنة، مؤكداً أن المريض المصري حُرم من تلك التجربة العلاجية الهامة لفترة، وأنهم سعداء لطرح هذا الدواء في السوق المحلية.

وأضاف "حافظ"، في المؤتمر العلمي لطرح الدواء في مصر اليوم، أن هذا الدواء يجمع بين مادتين فعاليتين شديدي الأهمية لمرضى السكر في قرص واحدة، مؤكداً سعادته أن هذا الدواء يصنع على أرض مصر، وألا يكون توفيره للمريض المصري عبر مجرد استيراده من الخارج.

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