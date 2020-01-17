» أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا

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العراق

أمريكا

أفغانستان

أخبار السعودية

تركي الفيصل

حذر الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الولايات المتحدة من الانسحاب المفاجئ من العراق وأفغانستان.

كما كشف في مقابلة أجراهامع شبكة "سي إن إن بي سي" الأمريكية، لأول مرة، عن نصيحته للأمريكان والبريطانيين، وقت غزو العراق.

وقال الأمير السعودي: "لا أعتقد أن الوقت الحالي هو الأمثل للانسحاب الأمريكي"، مضيفًا أنه كان يجب على أمريكا أن تنسحب من أفغانستان في "المراحل المبكرة عندما كان الانسحاب أكثر قابلية للتنفيذ مما عليه الآن".

وأكمل "أهدرت الولايات المتحدة الكثير من الفرص الضائعة، كان أبرزها عقب مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011".

وتطرق في المقابلة إلى تفاصيل واقعة حدثت بينه وبين المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين قبل غزو العراق، حيث ذكر: "سبق وتحدثت مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين وقت غزو العراق، وقلت لهم: آمل ألا تغادروا العراق بنفس الاندفاعة التي دخلتهم فيها.. رأينا أنه بمجرد انسحاب أمريكا من العراق بدأت تظهر القاعدة تنشط، ثم تعود إلى العراق في ظل الجنرال ديفيد بترايوس، ولا أعرف أي نوع من المنظمات قد يظهر في حال انسحب القوات الأمريكية حاليا، ولكن أعتقد ستكون أكثر تعقيدا وسفكا للدماء مما هو عليه الحال".


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