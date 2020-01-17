رفع حالة الاستنفار القصوى في الكويت

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الطيب حسين

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ذكر مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية الكويتية، أنه تم رفع حالة الاستنفار في قطاعي أمن الحدود وخفر السواحل إلى الدرجة القصوى.

وقال إن هذا جاء اتساقا مع رفع جاهزية معظم الجهات العسكرية المعنية بحفظ الأمن.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن هذه الإجراءات تأتي على خلفية "التوترات والمظاهرات" في إيران والعراق، كذلك بعد إحباط محاولات تسلل إلى الكويت من العراق.

وفي هذا الإطار أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ سالم النواف، تعليمات بإجراء تدريبات عملية على التصدي لأي تجاوز أمني والانتشار واليقظة وتفعيل المنظومة الرادارية، عقب سلسلة محاولات التسلل بحرا وبرا من العراق تم إحباطها.


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