الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غد السبت 18 يناير 2020، حيث يتوقع خبراء الطقس، أن تشهد أنحاء مصر موجة من الطقس السيئ.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، أمطار غزيرة امتدت لمناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد باستمرار الموجة حتى صباح الأحد المقبل.

ورفعت كافة المحافظات حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار، مع تحذيرات من استمرار ذروة الموجة اليوم وغدًا السبت على القاهرة.

ونعرض درجات الحراراة المتوقعة غدًا على كافة أنحاء مصر:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

سانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة.

ومن جانبه ناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية يستمر حتى السبت وانخفاض فى درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء بمعدل 3 لـ 6 درجات.

يأتي ذلك مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة من خفيفة لمتوسطة وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.