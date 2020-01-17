وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل ستبدأ مفاوضات فنية وقانونية بشأن سد النهضة بواشنطن لوضع الصياغات النهائية للاتفاق المنتظر مناقشته خلال الاجتماع يومي 28 و29 يناير.
وأشار إلى أنه لم يتحدد بعد بشكل نهائي هل الاجتماع المقبل سيكون بحضور رؤساء الدول أم على المستوى الوزاري، ولكن الحد الأدني أنها ستكون على المستوى الوزاري.
وعلق "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، على احتمالية استخدام البند العاشر في اتفاقية المبادىء، لسد النهضة قائلا :" البند العاشر سيظل قائمًا لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، وحينها سيكون قد انتهت الوضعية القانونية لاتفاق المبادىء".