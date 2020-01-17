تعليق مثير لـ"أديب" بشأن مفاوضات السد الإثيوبي في واشنطن

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مفاوضات سد النهضة بواشنطن انتهت منذ 24 ساعة، موضحا أن الموضوع لم ينته بعد، ولم تتفق الأطراف الثلاث بعد، وتقرر عقد اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الشىء الإيجابي في المفاوضات أننا لم ندخل في مرحلة جديدة، معقبا: "كان ممكن الأثيوبيين يقولوا يلا باي، ونبدأ من تاني، ولكن المفاوض المصري أصر على وضع حد للأمر".
واعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن الأمر لم ينته، وعلينا الانتظار حتى يوم 28 يناير، مضيفا: "إحنا بنعمل اتفاق لأجيال قادمة.. وكل حاجة لازم تكون واضحة، كان نفسنا نزغرد ونحتفل بس لسه شوية"، مؤكدا أن المفاوض المصري يتفاوض بقوة وحزم.


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