هذه كانت شروط مصر لتدفق الغاز الإسرائيلي لمصر

17 يناير 2020 - 11:45 م

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز من أكتوبر 2018، لافتا إلى أن ضخ الغاز من إسرائيل لمصر يؤكد أن مصر أصبحت تمارس نشاطًا جديدًا وهو تداول الغاز مع دول الجوار.



وأوضح "الملا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن ضخ الغاز الإسرائيلي يأتي في إطار تجاري، بحيث يتم تحويله إلى محطات الإسالة المصرية ثم تصديره لأوروبا أو أي دولة بالعالم.



وأضاف وزير البترول، أن الغاز الذي يأتينا من إسرائيل يتم دمجه مع الغاز المصري ويتم تصديره للخارج، معقبا: "الغاز الإسرائيلي للتصدير.. ومصر يكفيها غازها".

